Концерт ко Дню России на площади Главного храма ВС РФ сняли с коптера

В ходе концерта перед зрителями выступают ведущие военные коллективы и творческие ансамбли Москвы и Московской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Концерт на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ в честь Дня России сняли с квадрокоптера. С высоты птичьего полета виден величественных храм, а также толпа людей, собравшаяся у сцены музейно-храмового комплекса в праздничный день.

Напомним, в ходе концерта перед зрителями выступают ведущие военные коллективы и творческие ансамбли Москвы и Московской области, среди которых, в частности, женский хор ансамбля имени Александрова, а также русский народный хор «Стрелковские зарницы». Вечером посетителей комплекса ждет праздничный салют.

Напомним, российская автор и исполнитель песен, музыкант Юлия Чичерина в День России выступила перед участниками специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале Екатеринбурга. Вместе с тем Чичерина побеседовала с военными, поблагодарила их за мужество и отвагу, проявленные во время выполнения специальных задач.