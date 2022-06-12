Море людей: концерт в честь Дня России в Москве посетили более 42 тысяч человек

В МВД РФ отметили, что охрана общественной безопасности и порядка будет обеспечиваться до окончания всех запланированных мероприятий.

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В Москве как минимум 42 тысячи зрителей присутствуют на праздничном концерте в честь «Дня России», серьезных правонарушений не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России.

«К поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», - уточнили в ведомстве.

В МВД РФ отметили, что охрана общественной безопасности и порядка будет обеспечиваться до окончания всех запланированных мероприятий.

Ранее кадры концерта на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Дня России сняли с квадрокоптера. Перед зрителями выступают ведущие военные коллективы и творческие ансамбли Москвы и Московской области.