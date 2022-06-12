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Американский профессор рассказал, как в США меняется отношение СМИ к поведению Байдена

Марина Крижановская
02:25 12.06.2022
Ученый из США указал на то, что администрация Байдена старается минимизировать его общение с различными СМИ, поскольку проявляющиеся с возрастом проблемы становится все сложнее скрывать.
Американский профессор рассказал, как в США меняется отношение СМИ к поведению Байдена
© Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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В американском обществе все более сложным становится поддерживать лояльность к нынешнему президенту Джо Байдену. Отмечается, что от его выражений «уже начинает появляться все больше и больше усталости».

Своими мыслями поделился профессор из США, русист Александр Строканов. В интервью радио Sputnik он рассказал, что с каждым днем в США жизнь становится все сложнее.

«Они (американские СМИ. - Прим. ред.) не могут в открытую смеяться над своим президентом, но озабоченность выражениями, которые он допускает, с каждым днем усиливается. И все было бы ничего, если бы в стране все было нормально. Но стране становится все труднее и не так весело по многим причинам», - отметил Строканов.

Он добавил, что администрация президента США старается минимизировать общение Байдена с различными СМИ, поскольку проявляющиеся с возрастом проблемы становится все сложнее скрывать.

«Заметно невооруженным взглядом, что проблемы, связанные с возрастом, имеют место быть. Поэтому, возможно, чисто физически ходить на интервью достаточно нелегко. Но и его окружение понимает прекрасно, что любые оплошности, допущенные им на таких встречах, могут иметь серьезные последствия для администрации в целом. Поэтому стараются минимизировать встречи даже с лояльными к администрации СМИ, такими, как CNN», - сообщил американский профессор.

Александр Строканов добавил, что американская элита не может себе позволить отказаться от санкционной политики в адрес России, хотя «понимают, что продолжение этого санкционного режима все больнее и больнее ударяет по самим США».

«Дело в том, что в вопросе санкций, мне кажется, не только Демократическая партия, но и Республиканская, в целом американская элита, загнала себя в угол, в определенную ловушку. Потому что отказаться от санкционного режима они не могут - для них это сейчас будет выглядеть как признание своего проигрыша, как признание провала их политики по отношению к России и к конфликту на Украине. И позволить себе это политически они не могут», - подытожил ученый из Соединенных Штатов.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Запад перестал верить в победу украинских Вооруженных сил. Как пишет американское издание, из-за превосходящей в разы огневой мощи Вооруженных сил России западные страны больше не верят в успех украинских боевиков.

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