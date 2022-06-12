Генсек НАТО заявил о возможности мира на Украине
Мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова будет его цена. Такую позицию выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», - приводит ТАСС слова Столтенберга.
При этом Столтенберг отметил, что военные Североатлантического альянса не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявлял, что в некоторых странах Запада есть усталость от Украины. Согласно его словам, она выражается в призывах к Киеву уступить территории.