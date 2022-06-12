Ракета американской Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA

Ракета должна была вывести на околоземную орбиту пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов.

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Американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3 не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника Tropics в связи с техническими проблемами. Ракету запустили сегодня, 12 июня, с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США.

«У нас был штатный полет первой ступени, однако вторая ступень отключилась раньше времени. И мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту», - передает компания- разработчик носителя Astra Space.

Уточняется, что ракета должна была вывести на околоземную орбиту пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов.

Ранее американская компания Axiom произвела корпорации «Роскосмос» выплату в рублях за полет астронавта Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Axiom выступила в качестве посредника между NASA и «Роскосмосом», так как на американское ведомство идет давление со стороны конгресса США.