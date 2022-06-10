Макрон заявил, что продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение

Во время телефонного разговора между президентами речь шла и о политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон уверил президента Украины в продолжении поставок стране тяжелого вооружения. Так, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Сообщается, что французский лидер поинтересовался у украинского коллеги о потребностях страны в военной помощи. Также речь шла о политической, финансовой и гуманитарной поддержке.

По итогам разговора Макрон подтвердил приверженность удовлетворению военных потребностей Украины. Информацию приводит РИА Новости.

«Макрон сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы ранним утром 9 июня нанесли массированный удар по городу Стаханов в ЛНР из реактивных систем залпового огня. Самые серьезные разрушения в результате обстрела получил главный городской стадион «Победа».

В прошлом году ему исполнилось 100 лет. Здесь проходили важные футбольные матчи и концерты популярных артистов. В главном корпусе, который выгорел дотла, в спортивных секциях занимались тысячи детей.