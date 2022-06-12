Президент Финляндии заявил, что страна не будет вступать в НАТО без Швеции

По словам Саули Ниинисте, Финляндия и Швеция «пойдут вперед рука об руку» ко вступлению в альянс.

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Финляндия отказывается вступать в Североатлантический альянс без Швеции. Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита последнего в местечко Култаранта для обсуждения присоединения Финляндии к альянсу.

«Я говорю, что шведское дело - наше дело. Это значит, что мы пойдем вперед рука об руку», - приводит слова Ниинисте норвежский телеканал NRK.

Ранее представители Левой партии и Партии охраны окружающей среды Швеции раскритиковали решение правящей в стране Социал-демократической партии обозначить стремление официального Стокгольма к вступлению в НАТО. Решение о присоединении к Североатлантическому альянсу власти Швеции и Финляндии приняли 15 мая.