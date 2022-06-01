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Штрафы аннулируют: на что могут рассчитывать москвичи по ковидной амнистии

Дария Сенникова
22:02 01.06.2022
Деньги вернут через два месяца. Подать заявление можно до конца года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве с сегодняшнего дня вступила в силу ковидная амнистия. Это значит, что власти аннулируют все неоплаченные штрафы за нарушение эпидемиологических ограничений. В иных случаях деньги вернут. Поблажку не предоставили лишь несоблюдавшим режим изоляции в период карантина.

Обратиться за компенсацией штрафа можно в московские центры Госуслуг. Сейчас получить услугу в режиме онлайн нельзя. Бланки заявлений для возврата денег можно найти на сайте мэра Москвы. При их заполнении потребуются паспортные данные, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета. Кроме заявлений в офисах Госуслуг попросят: паспорт, постановление и чек.

«Штраф был в размере пяти тысяч рублей. Его нужно было оплатить в течение определенного срока. К сожалению, на несколько дней я не успела уложиться в этот срок. Суд наложил еще сверху штраф в 10 тысяч рублей. Мы попытались этот штраф обжаловать. И вот сегодня с утра такая новость - объявлена ковидная амнистия», - радуется жительница Москвы Марина Кузнецова. 

Рассчитывать на возврат средств могут и юридические лица. Например, кафе, заплатившие штраф за несоблюдение социальной дистанции. Компенсация положена и гостям столицы, которые нарушили антиковидные меры в транспорте.

Заявления от граждан рассмотрят за месяц, а от юрлиц — за два. После этого перечислят деньги. Амнистия будет действовать до конца года.

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