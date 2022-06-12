«Мы на своей земле»: жительница Мелитополя описала свои эмоции в День России

По словам Евгении Алехиной, местные радуются, что в городе стало спокойно и что люди находятся «на своей Родине».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В городе Мелитополь в Запорожской области проходит концерт в честь празднования Дня России. Местная жительница Евгения Алехина поделилась эмоциями от праздничного дня и рассказала «Звезде» о своем отношении к переменам в регионе.

«Мы радуемся, что у нас мирно, что у нас спокойно, что у нас хорошо. На самом деле, вы видите, как люди радуются несмотря на нашу 34-градусную жару, люди пришли, потому что мы рады. Чего нам бояться? Мы на своей земле, а те, кто, может быть, как-то чего-то говорят, они теперь уже не на своей земле, поэтому мы остались здесь, на своей Родине, на своей земле, мы пока довольны, у нас мирно, у нас хорошо», - поделилась Евгения.

Напомним, несколько десятков жителей Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России. В регионах стартовала выдача паспортов российского образца. Каждый из получивших удостоверение личности говорит, что ждал этого момента. Одна из жительниц Мелитополя назвала получение российского гражданства возвращением домой.