Столб воды с 10-этажный дом: как ВС РФ разминируют акваторию Мариуполя

Российские военные уже разминировали акваторию Мариупольского порта, морской базы и практически все традиционные места отдыха горожан.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Столб воды с 10-этажный дом, вся сила взрыва направлена вверх. Между двумя плавающими транспортерами натянут стальной трал будто невод для ловли рыбы. Одна машина движется по берегу, вторая - в море.

Во время разминирования российскими военнослужащими пляжа в Мариуполе гремит очередной взрыв. С помощью плавающего транспортера военные ВС РФ продолжают собирать урожай мин. Для саперов обязательно использование бронежилета и каски даже под защитой бронированных бортов, осколки здесь не разлетаются в стороны, а падают с большой высоты.

Противоминное траление не в открытом море, а на отмели, по сути, стало ноу‐хау инженерной службы Черноморского флота. С традиционным подходом на разминирование ушло бы не меньше месяца.

Так, российские военные уже разминировали акваторию Мариупольского порта, морской базы и практически все традиционные места отдыха горожан. Свою работу они координируют с МЧС Донецкой народной республики и администрацией Мариуполя.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что пляж Мариуполя будет полностью разминирован до вечера воскресенья, в окрестностях порта обеспечена безопасность судоходства. Вместе с тем оборонное ведомство организовало пресс-тур, чтобы продемонстрировать журналистам безопасность судоходства у порта города.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.