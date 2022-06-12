Пушилин наградил военнослужащих РФ за участие в освобождении населенных пунктов ДНР

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецкой Народной республике состоялась церемония награждения российских военнослужащих, которые во время специальной военной операции по защите Донбасса участвовали в освобождении населенных пунктов республики. Награды военным вручил глава ДНР Денис Пушилин.

«В День России с особой гордостью вручил награды Донецкой Народной Республики военнослужащим армии Российской Федерации. Они плечом к плечу с бойцами Народной милиции ДНР освобождают Донбасс, проявляя мужество и героизм. От имени жителей Республики благодарю за то, что изгоняете с нашей земли боевиков украинского режима и приближаете для Донбасса такой долгожданный мир», - отметил Пушилин.

В частности, военные ВС РФ получили знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» II и III степени с мечами, а также знак отличия «Георгиевский крест IV степени. В общей сложности награды получили 25 военнослужащих.

Ранее Денис Пушилин назвал завод «Азовсталь» основным загрязнителем Мариуполя. Глава республики также подчеркнул, что нахождение «Азовстали» в городе провоцировало у граждан онкологические заболевания. Поэтому решение по восстановлению завода, отметил Пушилин, будет приниматься с учетом мнения местных жителей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.