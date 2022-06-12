В стране и мире Глава ДНР считает справедливым высшую меру наказания иностранным наемникам Игнат Далакян Пушилин сообщил, что вопрос о замене наказания иностранным наемникам пока не рассматривается. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не видит никаких предпосылок для помилования иностранных наемников, которых суд приговорил к высшей мере наказания. Пушилин считает высшую меру наказания для иностранных наемников справедливым. «У меня действительно существует возможность и право согласно нашему законодательству помиловать этих людей, но я сейчас не вижу никаких предпосылок, чтобы я двигался в этом направлении», - заявил Пушилин. На вопрос о возможности замены высшей меры наказания иностранным наемникам глава ДНР ответил, что данный вопрос пока не рассматривается. «В Донецкой Народной Республике предусмотрено как высшая мера наказания именно смертная казнь», - ответил Денис Пушилин. Ранее глава Донецкой Народной Республики назвал завод «Азовсталь» основным загрязнителем Мариуполя. Глава республики подчеркнул, что нахождение завода в городе провоцировало у граждан онкологические заболевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика