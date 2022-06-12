Советник министра обороны Ильницкий принял участие в праздновании Дня России в Кабардино-Балкарии

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В Терсколе в День России советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий и другие представители ведомства приняли участие в торжественных мероприятиях. Он возложил цветы к памятникам кавказских защитников, пообщался с юнармейцами и командой МО РФ, совершившей восхождение на Эльбрус в честь праздника.

Выступая с речью, Ильницкий поздравил присутствующих с праздником и напомнил, что Россия - уникальная цивилизация с многолетней историей. Как подчеркнул советник, единство самых разных людей в стране и делает ее непобедимой.

«Весь мир тысячи лет существовал на традиционных ценностях. Мы все понимаем, что это такое, и наш президент понимает. Поэтому берегите Россию. А армия России - те люди, которые всю свою жизнь посвящают сохранению нашей великой страны. Я вас поздравляю», - сказал он.

После этого он вместе с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым поощрил участников самых высокогорных в РФ отрядов Юнармии. В ходе своей поездки Ильницкий также возложил цветы к монументам защитников КБР.