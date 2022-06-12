Военнослужащие Центра горной подготовки МО РФ возложили цветы к монументам защитников КБР
В церемонии приняли участие советник министра обороны РФ и глава КБР Казбек Коков.
© Видео: Пресс-служба главы КБР © Фото: Пресс-служба главы КБР
Военнослужащие Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ в День России возложили цветы к монументам воинам-альпинистам и воинам-защитникам Кавказа.
В церемонии приняли участие советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий и глава КБР Казбек Коков.
Ранее в военном госпитале имени Вишневского открыли памятник фронтовой медсестре Даше Севастопольской. Двухметровый бронзовый монумент посвящен первой фронтовой сестре милосердия.