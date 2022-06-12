Руководитель управления Генштаба ВСУ открыл стрельбу в Киеве

Министр обороны Украины отметил, что военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины - руководитель одного из управлений - совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», - цитирует РИА Новости Резникова со ссылкой на его соцсети.

Министр сообщил, что чиновник Генерального штаба Вооруженных сил Украины применил оружие и отметил, что военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Ранее хакер под псевдонимом RaHDIt, который в самом начале специальной военной операции РФ по защите ЛДНР взломал правительственные сайты Украины, сообщил о разногласиях между офисом украинского президента Владимира Зеленского и командованием Вооруженных сил Украины. Согласно словам хакера, из-за споров о ведении боевых действий ВСУ несут большие потери.