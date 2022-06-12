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Москалькова заявила, что родные украинских пленных просят не возвращать их на родину

Игнат Далакян
14:45 12.06.2022
Согласно словам Москальковой, родные молодых людей опасаются, что их заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям.
Москалькова заявила, что родные украинских пленных просят не возвращать их на родину
© Фото: РИА Новости
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Матери украинских военнопленных, содержащихся в Российской Федерации, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, родные молодых людей опасаются, что их заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям.

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить о их судьбе (их семьям - прим. ред.). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», - цитирует РИА Новости Москалькову.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам главы российского оборонного ведомства, всего их количество значительно превышало планку в шесть тысяч человек.

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