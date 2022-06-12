Киссинджер предложил странам Запада подумать о России, чтобы она не стала «форпостом Китая»

Бывший американский политик Киссинджер призвал подумать о месте России и месте Украины в постконфликтном периоде.

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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер вновь обратился к западным странам. Он предложил «найти место для России» после разрешения текущей ситуации на Украине.

Он также предупредил о том, что Россия может стать «форпостом Китая в Европе». Об этом сообщает британская газета Times.

«По завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», - приводит его слова издание.

Некоторое время назад Киссинджер призывал Украину к уступкам в переговорах с Россией. Тогда бывший высокопоставленный политик отметил важность начала переговоров как можно скорее. Как писало издание The Telegraph, Генри Киссинджер фактически призвал страны Запада заставить Украину пойти на переговоры.