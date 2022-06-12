Киссинджер предложил странам Запада подумать о России, чтобы она не стала «форпостом Китая»
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер вновь обратился к западным странам. Он предложил «найти место для России» после разрешения текущей ситуации на Украине.
Он также предупредил о том, что Россия может стать «форпостом Китая в Европе». Об этом сообщает британская газета Times.
«По завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», - приводит его слова издание.
Некоторое время назад Киссинджер призывал Украину к уступкам в переговорах с Россией. Тогда бывший высокопоставленный политик отметил важность начала переговоров как можно скорее. Как писало издание The Telegraph, Генри Киссинджер фактически призвал страны Запада заставить Украину пойти на переговоры.