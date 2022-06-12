Четыре высокоточных удара: кадры пуска ракет «Калибр» с борта фрегата ЧФ

Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ уничтожили в Тернопольской области склад , в котором хранилось оружие, которое поставлялось украинским войскам из США и ряда западных стран. Для поражения цели использовались высокоточные ракеты «Калибр».

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20226121255-zkPaR.html&date=2022-06-12 12:55:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.