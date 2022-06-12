Четыре высокоточных удара: кадры пуска ракет «Калибр» с борта фрегата ЧФ
Вооруженные Силы России нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ уничтожили в Тернопольской области склад, в котором хранилось оружие, которое поставлялось украинским войскам из США и ряда западных стран. Для поражения цели использовались высокоточные ракеты «Калибр».
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов