МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем

На складе хранились противотанковые и зенитные комплексы, а также боеприпасы к ним.

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Российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса уничтожили в Тернопольской области склад, в котором хранилось оружие, которое поставлялось украинским войскам из США и ряда западных стран. Для поражения цели использовались высокоточные ракеты «Калибр». Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», - заявил Конашенков.

Минобороны России опубликовало кадры пуска высокоточных ракет большой дальности морского базирования. Ударом были уничтожены перебрасывающееся в Донбасс вооружение, а также военная техника. Уничтоженное имущество принадлежало 10-й горно-штурмовой бригаде из Ивано-Франковска.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов