Главком ВМФ Евменов принял участие в закладке боевых кораблей на трех верфях России

Всего на церемонии было заложено шесть боевых кораблей и подлодок на четырех верфях.

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Главнокомандующий Военно-морским флотов России Николай Евменов принял участие в торжественной церемонии закладки дизель-электрических подлодок проекта 677 «Вологда» и «Ярославль» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. В это же время по приказу Евменова на Средне-Невском судостроительном заводе был заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», на заводе в Комсомльстке-на-Амуре - корвет проекта 20385 «Разумный», а на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького - научно-исследовательские корабли проекта 03182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков». Евменов отдал приказ о закладке кораблей по видеоконференцсвязи.

«Поздравляю с Днем России и еще одним очередным этапом развития Военно-морского флота нашей великой Родины. Мы с вами вышли на плановое, серийное строительство кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Сегодня на ведущих судостроительных предприятиях России состоится закладка сразу шести кораблей... Военно-морской флот хранит и приумножает лучшие традиции, заложенные еще Петром Великим. Сегодня без преувеличения можно сказать, что флот России обладает мощным научным и проекто-конструкторским потенциалом, многовековым опытом строительства и эксплуатации кораблей высококвалифицированным личным составом», - заявил Евменов в начале мероприятия.

Также Евменов сообщил, что Военно-морской флот России в 2022 году получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения. Главнокомандующий заявил о задаче поддерживать долю современных кораблей во флоте на уровне 70%.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов