Евменов заявил, что ВМФ РФ получит 46 кораблей в этом году

Главнокомандующий заявил о задаче поддерживать долю современных кораблей во флоте на уровне 70%.

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Военно-морской флот России в 2022 году получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов во время торжественной закладки боевых кораблей на судостроительных предприятиях в Санкт-Петербурге, Комсомольске-на-Амуре и Зеленодольске.

«В 2022 году Военно-морскому флоту будет передано 46 боевых кораблей и судов обеспечения. 50 кораблей находятся на стапелях в различной степени готовности... Закладка - это еще один шаг к достижению задачи, поставленной верховным главнокомандующим, по поддержанию доли современных кораблей на уровне не менее чем 70%», - заявил Евменов.

Евменов принимает участие в закладке кораблей в режиме видеконференцсвязи, находясь на предприятии «Адмиралтейские верфи». Главнокомандующий ВМФ дал команду на начало работ по строительству кораблей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов