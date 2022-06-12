Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди пораженных БПЛА - один ударный беспилотник «Байрактар». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков .

«Сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Великая Камышеваха», - заявил Конашенков.

Ранее командир расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» рассказал, как осуществляется прикрытие с земли железнодорожного состава, который доставляет материальные средства в зону спецоперации на Украине. Машина предназначена для уничтожения воздушных целей размером с бейсбольный мяч и легкостью уничтожает «Байрактары».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов