ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Истребительная авиация сбила два самолета, еще один - российские средства ПВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки сбили три украинских Су-25. Это произошло в районах Райгородка и Черкасского в Донецкой Народной Республике, а также в районе Долгенького в Харьковской области.
В частности, истребительной авиацией были сбиты два украинских Су-25, и еще один - российскими средствами противовоздушной обороны.
Ранее в филиале Международного противоминного центра ВС РФ в ДНР очередная группа военнослужащих республики завершила обучение военно-инженерному делу. Подготовка осуществляется опытными преподавателями - офицерами инженерных войск ВС РФ с богатым боевым опытом.