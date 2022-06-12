Специалисты МПЦ РФ завершили обучение саперов НМ ДНР

На сегодняшний день в филиале Международного противоминного центра ВС РФ подготовлено более 70 донецких саперов.

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В филиале Международного противоминного центра Вооруженных Сил России, развернутом в Донецкой Народной Республике, очередная группа военнослужащих ДНР завершает обучение военно-инженерному делу.

Подготовка осуществляется опытными преподавателями - офицерами инженерных войск ВС РФ, имеющими богатый боевой опыт, в том числе при выполнении задач на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, Нагорном Карабахе и Лаосской Народно-Демократической Республике.

Программа обучения включает такие дисциплины, как взрывное дело, инженерные заграждения, проведение боевого разминирования. При обучении взрывному делу будущие саперы получают навыки уничтожения обнаруженных мин, разрушения препятствий. Основная часть учебной программы представлена практическими занятиями на полигоне.

Обучающиеся прибывают в филиал из различных соединений и подразделений Народной милиции ДНР, а после завершения обучения отправляются на передовую. На сегодняшний день в филиале Международного противоминного центра ВС РФ подготовлено более 70 саперов ДНР, которые участвуют в боевых действиях и зарекомендовали себя с положительной стороны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов