Уничтожить технику: кадры пуска российских высокоточных ракет морского базирования
В оборонном ведомстве России сообщили, что такими ракетами было уничтожено перебрасывающееся на Донбасс вооружение, а также военная техника. Уничтоженное имущество принадлежало 10-й горно-штурмовой бригаде из Ивано-Франковска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры пуска высокоточных ракет большой дальности морского базирования.
В оборонном ведомстве России сообщили, что такими ракетами было уничтожено перебрасывающееся на Донбасс вооружение, а также военная техника. Уничтоженное имущество принадлежало 10-й горно-штурмовой бригаде из Ивано-Франковска.
В МО РФ уточнили, что уничтоженное вооружение и военная техника находились в района железнодорожной станции Малин в Житомирской области.
Кроме этого, в Минобороны России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 230 украинских националистов за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов