Уничтожить технику: кадры пуска российских высокоточных ракет морского базирования

В оборонном ведомстве России сообщили, что такими ракетами было уничтожено перебрасывающееся на Донбасс вооружение, а также военная техника. Уничтоженное имущество принадлежало 10-й горно-штурмовой бригаде из Ивано-Франковска.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры пуска высокоточных ракет большой дальности морского базирования.

В оборонном ведомстве России сообщили, что такими ракетами было уничтожено перебрасывающееся на Донбасс вооружение, а также военная техника. Уничтоженное имущество принадлежало 10-й горно-штурмовой бригаде из Ивано-Франковска.

В МО РФ уточнили, что уничтоженное вооружение и военная техника находились в района железнодорожной станции Малин в Житомирской области.

Кроме этого, в Минобороны России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 230 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов