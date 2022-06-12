В Роспотребнадзоре сообщили, что вариант штамма «омикрон» ВА.4 был выявлен в РФ

Экспертом ведомства отмечено, что 95% от всех новых случаев заражений составляет вариант «омикрона» BA.2 и его субварианты.

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В Роспотребнадзоре заявили о выявлении в России первых случаев варианта омикрон-штамма ВА.4. Однако, по словам специалистов, вид ВА.2 остается превалирующим в России. Об этом рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», - его слова приводит РИА Новости.

Хафизов пояснил, что 95% от всех новых случаев заражений составляет вариант «омикрона» BA.2 и его субварианты. Он также добавил, что широкое распространение новых подвидов омикрон-штамма сдерживают несколько факторов.

Среди них сформировавшаяся посредством вакцинации и перенесенного заболевания иммунная прослойка, а также принятые противоэпидемические меры.

«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона"», - отметил специалист Роспотребнадзора.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявляли о сохранении риска заражения коронавирусом. Тогда министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что пандемия коронавирусной инфекции полностью не отступила. По его словам, под наблюдением врачей остаются почти 100 тысяч пациентов, из которых 2,5 тысячи в тяжелом состоянии.