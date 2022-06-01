Внезапно «помолодели»: что известно о скандале со сносом старинных зданий в Петербурге

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Крупный скандал разгорается в Санкт-Петербурге. Местные чиновники незаконно выдали разрешение на снос находящихся под охраной дореволюционных зданий в историческом центре города. Сделали это при помощи подложных документов. Как так вышло и каких памятников архитектуры едва не лишилась Северная столица, разобрался корреспондент телеканала «Звезда».

Выяснилось, работы начались без разрешений на демонтаж конструкций, а под ковш попал исторический объект - торговые бани Екимовой, построенные в первой половине XIX века. Но официально по документам весь этот комплекс почему-то оказался заводом уже советской постройки.

По закону все здания в Санкт-Петербурге, построенные до 1917 года, подлежат охране. Их нельзя просто снести. Но в Северной столице уже насчитывается 30 исторических объектов, которые вдруг «помолодели» почти на век и оказались под угрозой демонтажа. На их месте могут вырасти жилые комплексы. В произошедшем уже разбираются следователи.

«По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга, превышая свои должностные полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия», - сообщил официальный представитель СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Расследование только началось, но в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже заявили, что готовы сотрудничать со следователями, но не согласны с претензиями. По словам чиновников, Комитет не выдает заключения, позволяющие вывести исторические здания из зоны охраны объектов культурного наследия.

При этом уже обнаружены документы экспертизы по комплексу зданий на Рижском проспекте, в которых значится, что там действительно есть постройки XIX века, но в XX они были видоизменены настолько, что их уже можно реконструировать. И сделано исследование не специалистами комитета по охране памятников, а независимыми экспертами.

Происходящим сильно недовольны местные жители и градозащитники. Историк архитектуры Борис Бочарников считает, что город теряет ценные строения, формирующие облик Петербурга. Этому потакают недобросовестные фирмы.

«У нас часто в фирмах, которые занимаются исторической экспертизой, прямо написано в прайс-листе: работы по исключению здания из памятников культурного наследия. Пока это возможно, будут такие ситуации повторяться», - уверен заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Максим Атаянц.

Сотрудники Следственного комитета намерены разобраться с законностью сноса всех исторических, но «помолодевших» зданий. Пока же демонтаж остановлен.