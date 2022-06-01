В Петербурге на готовивших снос старинных зданий чиновников завели уголовное дело

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против чиновников, разрешивших снос исторических зданий. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (часть 1 статьи 286 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия, а также изменяли год постройки зданий на период позже 1917 года. Это позволяло вывести здания из-под защиты закона о границах зон охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

В частности, по такой схеме разрешалась реконструкция исторического здания Дома Лапина 1840 года на Рижском проспекте под многоквартирный дом. После получения положительного заключения застройщик и его подрядчик подготовились к сносу здания и обнесли его строительным забором.

Кроме того, в поле зрения следователей попали незаконные действия в отношении Манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка, корпуса Торговых бань Екимовой. Также организована проверка по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный, заключили в СК.