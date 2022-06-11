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Порт Очакова лишился украинских военных кораблей

Алексей Курильченко
09:05 11.06.2022
По данным источника, у города были расположены два украинских корабля.
Порт Очакова лишился украинских военных кораблей
© Фото: Минобороны Украины
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В порту города Очаков не осталось кораблей Военно-морских сил Украины. У города находилось два корабля - один из них был затоплен, а второй выведен из района боевых действий из-за низкого морального дух экипажа.

«(Малый противолодочный корабль - прим. ред.) "Винница" затоплен. По "Юрию Олефиренко" (средний десантный корабль ВМСУ - прим. ред.) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», - цитирует ТАСС слова источника в российских силовых структурах.

Также источник сообщил о том, что плавательные средства, изъятые Киевом у населения, выведены из строя. Предположительно, они могли использоваться для транспортировки диверсантов. Еще представитель структур отметил, что США и Великобритания поставляли Украине списанные военные корабли.

В мае российские Вооруженные силы завершили разминирование порта Мариуполя. Первые грузовые судна уже приступили к транспортировке грузов.

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