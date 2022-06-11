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Росавиация продлила режим ограничения полетов в центре и юге России до 18 июня

Алексей Курильченко
09:37 11.06.2022
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров в аэропорты, на которое не действуют ограничения.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в центре и юге России до 18 июня
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило режим временного ограничения полетов в южной и центральной части России до 18 июня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров в аэропорты, на которое не действуют ограничения.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.  Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Ранее в Росавиации заявили, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в российский госреестр не скажется на безопасности полетов. Также подчеркивается, что законодательство в части регистрации авиатранспорта в отечественном государственном реестре полностью соответствует Чикагской конвенции.

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