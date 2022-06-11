Росавиация продлила режим ограничения полетов в центре и юге России до 18 июня

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров в аэропорты, на которое не действуют ограничения.

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило режим временного ограничения полетов в южной и центральной части России до 18 июня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров в аэропорты, на которое не действуют ограничения.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Ранее в Росавиации заявили, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в российский госреестр не скажется на безопасности полетов. Также подчеркивается, что законодательство в части регистрации авиатранспорта в отечественном государственном реестре полностью соответствует Чикагской конвенции.