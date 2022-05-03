В Росавиации заверили в безопасности полетов при перерегистрации самолетов

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В Росавиации заявили, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в российский госреестр не скажется на безопасности полетов. Также подчеркивается, что законодательство в части регистрации авиатранспорта в отечественном государственном реестре полностью соответствует Чикагской конвенции.

«Перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России не влечет за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на контроле авиационных властей России», - объяснили в Росавиации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиавласти России не признают выражаемую озабоченность от имени зарубежных государств о ненадлежащей безопасности полетов российских самолетов. Также отмечалось, что госрегистрация не ограничивается исключительно вопросами летной годности. Она предусматривает ответственность за соблюдения международных правил полетов, стандартов обучения авиаперсонала.