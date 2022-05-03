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Guardian: украинские беженцы могут подать коллективный иск против МВД Великобритании

Максим Цепков
04:40 03.05.2022
Украинцы столкнулись с особенностями процедуры получения британских виз.
Guardian: украинские беженцы могут подать коллективный иск против МВД Великобритании
© Фото: Amar Saleem, Pexels
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Британские общественные организации планируют подать коллективные иски против главы МВД Соединенного Королевства Прити Пател от лица беженцев из Украины. Об этом пишет газета The Guardian.

Представители объединения Save the Children и негосударственной гуманитарной организации Refugee Council выступают за упрощение правил выдачи спонсорских виз украинским беженцам. Они заявляют, что эмигранты оказываются в еще более уязвимом положении, сталкиваясь со сложной системой получения документов.

Сообщается, что в Великобритании действуют две упрощенные программы по выдаче виз для украинцев. Они дают возможность три года находиться в стране, получить базовые социальные гарантии, работать или учиться.

В правительстве Великобритании признают наличие трудностей с оформлением виз для украинских беженцев, включая долгое время рассмотрения заявок, однако настаивают на том, что действующие процедуры обусловлены требованиями безопасности.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что французы жалуются на обременяющее положение в связи с украинскими беженцами. Французы обеспокоены тем, что беженцев с Украины приходится содержать за свой счет, а те, в свою очередь, не могут найти работу во Франции без знания языка.

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