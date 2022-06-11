Посол ЛНР сообщил о сотнях заблокированных бойцов ВСУ на заводе «Азот»

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На территории завода «Азот» в Северодонецке заблокировано около 300-400 украинских военных. Также там могут находиться мирные жители. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«На "Азоте" сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода. На территории есть еще мирные, но находятся в других частях завода», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, боевики требуют дать им возможность выйти с территории комбината вместе с заложниками и перейти по обеспеченному коридору в Лисичанск. Мирошник считает такие требования неприемлемыми. На данный момент с бойцами ВСУ ведутся переговоры - им обещают сохранить жизнь при условии, если мирные жители будут освобождены.

Ранее Мирошник заявил, что заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия. Согласно заявлению дипломата, некоторые из мирных жителей находят возможность связаться с родными, они подтверждают, что живы и продолжают прятаться в бомбоубежищах.