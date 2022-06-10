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Посол ЛНР в РФ заявил, что боевики на заводе «Азот» в Северодонецке ищут контакты для переговоров

Игнат Далакян
18:09 10.06.2022
Мирошник добавил, что на территории завода могут находится мирные жители, но точное число их неизвестно.
Посол ЛНР в РФ заявил, что боевики на заводе «Азот» в Северодонецке ищут контакты для переговоров
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник.

«Немногочисленна группировка укроформирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать», - написал посол ЛНР в своем Telegram-канале.

Мирошник также добавил, что на территории завода могут находится мирные жители, но точное число их неизвестно. Согласно заявлению дипломата, некоторые из них находят возможность связаться с родными, они подтверждают, что живы и продолжают прятаться в бомбоубежищах.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы Украины насильно удерживают в подземельях завода «Азот» жителей Северодонецка. Кроме того, подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории завода в Краматорске, вместе с тем на заводе в Дружковке в ДНР националисты оборудовали огневые позиции, заявил представитель Минобороны России.

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