Глава ДНР опроверг распространяемые на Украине слухи о своем ранении

Денис Пушилин рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает свою обычную работу.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг слухи о своем ранении в Лимане, которые активно распространяют украинские средства массовой информации.

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо», - сказал глава ДНР в беседе с RT.

Ранее Пушилин предположил, что темпы проведения специальной военной операции будут ускорены. По его словам, военные ДНР столкнулись с бесчеловечной тактикой противника, который прикрывался гражданскими лицами как «живым щитом», что затрудняло продвижение в ходе спецоперации.

Также Пушилин рассказал, что украинские военные управляли видеокамерами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, через них следили за передвижением подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и корректировали ведение огня в отношении военных объектов.