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Пушилин предположил, что темпы спецоперации ускорятся

Андрей Аркадьев
15:18 26.04.2022
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, Украина не считает граждан бывшей Донецкой области «своими людьми» и поэтому прикрывается мирным населением как «живым щитом». Впрочем, отметил Пушилин, не исключается применение такой тактики и при освобождении остальных городов Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Темпы проведения специальной военной операции будут ускорены, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Я вам скажу точно, что специальная военная операция, а для нас это освободительная операция, она продолжается. Были ли определенные замедления при освобождении Мариуполя? Да, были, но связаны они с тем, что задачи перед нашими военнослужащими и перед военнослужащими РФ стояли с учетом сохранения жизни гражданского населения», - сказал Пушилин «Звезде».

По его словам, военные ДНР столкнулись с бесчеловечной тактикой противника, который прикрывался гражданскими лицами как «живым щитом», что затрудняло продвижение в ходе спецоперации.

«Наш противник не считает граждан бывшей Донецкой области "своими людьми" и пренебрегает мерами их безопасности, ну и вообще относится антигуманно, прикрываясь детьми, женщинами, стариками», - добавил он.

Пушилин не исключил, что украинские вооруженные формирования будут и далее прикрываться мирными гражданами как «живым щитом».

«Тем не менее мы понимаем с учетом опыта, который появился, как необходимо действовать нашим подразделениям, и, по моему мнению, сейчас операция будет проходить более ускоренными темпами», - отметил глава ДНР.

Также Пушилин рассказал, что украинские военные управляли видеокамерами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, через них следили за передвижением подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и корректировали ведение огня в отношении военных объектов.

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