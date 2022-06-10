Вучич сообщил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении РФ

По словам Вучича, Шольц предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который ощущается каждый день, и с которым только предстоит столкнуться Сербии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Об этом рассказал в ходе совместного обращения в Белграде с лидером ФРГ президент Сербии Александр Вучич.

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, т.е. к тем мерам, которые Евросоюз в отношении России уже ввел. Я говорил о нашей позиции, о специфической ситуации около Косова и Метохии, и об энергетике, и о традиционных отношениях с Российской Федерацией», - цитирует Вучича ТАСС.

Сербский президент заявил, что ознакомил канцлера Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми страна сталкивается на сегодняшний день. По словам Вучича, Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который ощущается каждый день, и с которым только предстоит столкнуться Сербии.

Ранее старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин выразил надежду, что Сербия не станет продлевать газовый контракт с Россией на 10 лет. Сообщалось, что Соединенные Штаты в скором времени рассчитывают предложить Белграду альтернативные источники поставок.