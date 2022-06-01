Перемолоть позиции врага: кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении

По словам корреспондента, в данный момент на Авдеевском направлении главная нагрузка лежит на артиллерии. Первым делом - разведка. Она вычисляет местонахождение войск противника при помощи радиолокационных, радиоэлектронных, оптических средств.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на огневых позициях артиллерии, уничтожающей украинских националистов на Авдеевском направлении.

«Это очень громко и грозно. Сейчас наши "Гиацинты" перемалывают позиции националистов на Авдеевском направлении», - прокомментировал корреспондент.

По словам корреспондента, в данный момент это основная работа на Авдеевском направлении. Главная нагрузка лежит на артиллерии. Первым делом - разведка. Она вычисляет местонахождение войск противника при помощи радиолокационных, радиоэлектронных, оптических средств.

«Сейчас в небе, хоть мы этого и не видим, находятся беспилотники, они передают данные на командный пункт, откуда происходит корректировка огня», - заметил Кустов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения позиций ВСУ в ходе боевой работы РСЗО «Ураган» - расчеты реактивных систем залпового огня действовали в связке с беспилотниками «Орлан», которые осуществляли целеуказание и корректировку.

Также в МО РФ заявили, что авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов