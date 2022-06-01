Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Заказчики этого преступления находятся в одной из стран Евросоюза. Однако коллекция золота была возвращена в музей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве. Предположительно, ее собирались вывезти в Европу контрабандой, заявила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.
«Коллекция, как утверждают научные сотрудники, бесценна. Вот все это незаконным путем чуть было не попало в частную коллекцию», - сказала она.
Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию и оценивают общую стоимость коллекции.
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