В стране и мире Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы Андрей Аркадьев Виктория Косогляденко Заказчики этого преступления находятся в одной из стран Евросоюза. Однако коллекция золота была возвращена в музей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве. Предположительно, ее собирались вывезти в Европу контрабандой, заявила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. «Коллекция, как утверждают научные сотрудники, бесценна. Вот все это незаконным путем чуть было не попало в частную коллекцию», - сказала она. Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию и оценивают общую стоимость коллекции. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после предотвращения кражи в западных СМИ «началась истерика». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика