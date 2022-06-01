В стране и мире Материалы Следствия «Градом» по жилым кварталам: кадры последствий украинского обстрела Горловки Тимур Шерзад Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число жертв украинского обстрела в Горловке достигло пяти человек - один погиб, а четверо получили ранения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Обстрел был произведен из РСЗО «Град». Всего украинская сторона выпустила 10 снарядов. «Звезда» публикует кадры последствий украинской атаки. «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15.50 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число жертв украинского обстрела в Горловке достигло пяти человек - один погиб, а четверо получили ранения. Ранее «Звезда» публиковала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении - тяжелая артиллерия перемалывает позиции врага. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика