На премьера Гаити осуществили покушение
На премьер-министра Гаити Ариэля Анри было осуществлено покушение. Сообщается об одном погибшем человеке и нескольких пострадавших.
«В соборе города Гонаив произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и несколько человек были ранены. Премьер-министр Гаити не пострадал», - приводит РИА Новости сообщение гаитянского канала VTV.
Нападение произошло во время празднования 218-ой годовщины независимости Гаити от Французской республики. Отмечается, что местная вооруженная группировка предупредила Ариэля Анри не посещать город Гонаив.
Гаити провозгласил свою независимость 1 января 1804 года.
Ранее СМИ сообщили, что на Гаити 17 миссионеров, прибывших из Соединенных Штатов Америки, оказались похищены. Инцидент, как отмечалось, произошел в столице страны - городе Порт-о-Пренсе.