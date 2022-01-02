На премьера Гаити осуществили покушение

«В соборе города Гонаив произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и несколько человек были ранены. Премьер-министр Гаити не пострадал», - приводит РИА Новости сообщение гаитянского канала VTV.

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