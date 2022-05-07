«Не приехать я не мог»: Лепс провел встречу с проходящими лечение участниками специальной операции

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие - участники специальной военной операции на Украине.

«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал», - сказал Григорий Лепс.

Артист пообщался с военнослужащими, пожелал всем скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», - добавил артист.

По старой традиции медицинского учреждения Григорий Лепс также поставил свою подпись на гитаре, на которой ранее расписались артисты, побывавшие в гостях у военных медиков.

Ранее певица Юта исполнила известные песни для участников спецоперации РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.