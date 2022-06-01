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Российские силовики проверяют Чубайса на коррупцию

Ян Брацкий
16:27 01.06.2022
По предварительным данным, в настоящее время Анатолий Чубайс может находиться в Италии, где у него недвижимость.
Российские силовики проверяют Чубайса на коррупцию
© Фото: Viktor Chernov, RussianLook, globallookpress
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Российские правоохранители опрашивают свидетелей и изучают полученную информацию о возможных фактах коррупции со стороны экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его ближайшего окружения.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», - сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ по собственному желанию. Позже стало известно, что он покинул страну. Ранее источники из его окружения подтвердили, что Анатолий Чубайс находится в Италии, сообщает ТАСС. Какое-то время государственный деятель находился в Турции.

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