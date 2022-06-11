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ВС РФ оказывают помощь в восстановлении музыкальной школы под Харьковом

06:21 11.06.2022
В сентябре учреждение вновь откроет свои двери для новых учеников.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие оказывают жителям Харьковской области помощь в восстановлении здания музыкальной школы, которая пострадала при артобстреле украинских войск.

Учреждение начнет работу 1 сентября и примет новых учеников.

Ранее российские военнослужащие провели трехчасовой концерт в городе Купянск Харьковской области прямо у входа в железнодорожный вокзал. На сцене, собранной на привокзальной площади, выступали армейские коллективы Восточного военного округа. В этом небольшом городке впервые за восемь лет прозвучали песни времен Великой Отечественной.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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