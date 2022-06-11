Армия ВС РФ оказывают помощь в восстановлении музыкальной школы под Харьковом В сентябре учреждение вновь откроет свои двери для новых учеников. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские военнослужащие оказывают жителям Харьковской области помощь в восстановлении здания музыкальной школы, которая пострадала при артобстреле украинских войск. Учреждение начнет работу 1 сентября и примет новых учеников. Ранее российские военнослужащие провели трехчасовой концерт в городе Купянск Харьковской области прямо у входа в железнодорожный вокзал. На сцене, собранной на привокзальной площади, выступали армейские коллективы Восточного военного округа. В этом небольшом городке впервые за восемь лет прозвучали песни времен Великой Отечественной. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика