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Российские военнослужащие провели трехчасовой концерт в городе Купянск Харьковской области прямо у входа в железнодорожный вокзал. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, люди, которые на протяжении трех месяцев не имели связи с внешним миром и возможности выйти в интернет, все же пришли на главную площадь рядом с железнодорожным вокзалом, чтобы услышать первый за долгое время после освобождения концерт.

На сцене, собранной на привокзальной площади, выступали армейские коллективы Восточного военного округа. В небольшом городке в Харьковской области впервые за восемь лет громко поют песни времен Великой Отечественной.

«Правда очень ждали вас, потому что нас здесь задавили своим украинским, ребенка в саду заставляли разговаривать на украинском. Историю переписали. Дочка в первый класс пошла, и я очень переживала, чтобы она не учила весь этот бред, который написали, а теперь я благодарна ребятам. Спасибо им, что защищают. Правда. Не страшно», - заявила корреспонденту «Звезды» местная жительница Светлана Михалева.

И даже дождь не стал помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали. Поодаль за их безопасностью следили российские военнослужащие.

«Это чтобы поддержать местных, они натерпелись нацизма, надо настроение поднять, а мы здесь присутствуем для того, чтобы их поддержать», - сказал российский военнослужащий.

Попурри из популярных хитов, русский рок, разве что только репа не было на сцене, но и к этому запросу зрителей офицеры были готовы, признался руководитель ансамбля морской пехоты «Черные береты». Волнение было только из-за того, что за годы разрыва отношений с Россией жители украинских городов могли негативно отнестись к появлению российских военнослужащих, но эти переживания не оправдались.

«Чувствуется голод на русскую культуру и творчество...Мы не мало пообщались в закулисье, просили расписаться на военных билетах, с гордостью показывая, что у них там еще звезда Советского Союза, у нас слезы наворачивались», - отметил начальник концертного ансамбля «Черные береты», заслуженный работник культуры РФ Игорь Крещенок.

За ударными другого армейского коллектива — генерал майор Греков. Он же после очередного номера, вручает Орден Мужества капитану медицинской службы. Президент России подписал указ о награждении военного врача, спасшего десятки жизней товарищей за время проведения спецоперации.

«Такое ощущение что по медработникам шел шквал огня. Люди выполняли свои задачи за правду», - подчеркнул капитан медицинской службы Николай Перминов.

Запланированные полтора часа концерта превратились в три часа. Люди не хотели расходиться и просили военных приехать снова. Просьба была услышана. Новый концерт состоится на день защиты детей.