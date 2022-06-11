Министр Чекунков заявил о «нервном» поведении Японии

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков охарактеризовал поведение японских властей. Он также объяснил, чем оно продиктовано.

Так, министр Чекунков заявил, что Япония ведет себя «нервно». Поясняя причину такого поведения, он указал на последствия длительного нахождения Японии под американским влиянием.

«То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», - приводит его слова РИА Новости.

Накануне японская сторона заявила, что с 17 июня прекращает в Россию экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Так, министр экономики, промышленности и торговли указал, что «Япония принимает жесткие меры» в отношении России «во взаимодействии с мировым сообществом».