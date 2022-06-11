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В Британии считают, что у Запада отсутствует стратегия по ситуации на Украине

Марина Крижановская
05:53 11.06.2022
Бывший руководитель Вооруженных сил Великобритании также отметил отсутствие как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах понимания того, «какую Россию мы стремимся сформировать».
В Британии считают, что у Запада отсутствует стратегия по ситуации на Украине
© Фото: Raul Moreno Keystone Press Agency Globallookpress
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Западные страны не имеют последовательного плана по ситуации, связанной с конфликтом на Украине. Об этом рассказал бывший руководитель Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс. Он написал статью для британского издания The Telegraph.

«Это "стратегия" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия», - приводятся слова из его статьи.

Бывший высокопоставленный военный отметил, что понимание того, «какую Россию мы стремимся сформировать» отсутствует как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах.

Особенно беспокоит неопределенность в этом контексте «по жизненно важному долгосрочному вопросу отношений с Китаем». Предлагается идея «перетянуть» Россию на сторону западных стран «из-под влияния КНР».

«Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать ее в сферу влияния Китая?», - цитирует Ричардса РИА Новости.

Бывший глава британских Вооруженных сил Ричардс отметил, что в западных странах в стратегическом плане никто не мыслит «масштабно». Он объяснил это отсутствием достаточной смелости «чтобы мыслить за рамками политических условностей момента».

Ранее обязательства стран НАТО по поставкам военного оборудования для украинских формирований были оценены в восемь миллиардов долларов. Более половины - вложения со стороны США. Об этом сообщил канал Sky News. Большинство западного оружия, поступающего на Украину, - ранее сформированные запасы участвующих в оказании помощи Киеву стран. Эти запасы придется восполнять, а это значит, что военные корпорации смогут на этом прилично заработать.

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