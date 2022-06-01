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Глава ЛНР вручил медаль 14-летнему луганчанину, спасшему подорвавшегося на украинской мине друга

Тимур Шерзад
15:55 01.06.2022
Также подростку и его матери были вручены благодарственные письма Анной Кузнецовой - заместителем секретаря генерального совета «Единой России». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЛуганскИнформЦентр
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Международный день защиты детей наградил 14-летнего жителя Луганска. Получивший медаль «За спасение жизни» Илья Семенов спас своего друга, который подорвался на украинской мине. 

Также подростку и его матери были вручены благодарственные письма Анной Кузнецовой - заместителем секретаря генерального совета «Единой России». 

Кузнецова заявила, что подорвавшемуся юноше окажут помощь в реабилитации и протезировании.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении - тяжелые гаубицы буквально перемалывают вражеские позиции.

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