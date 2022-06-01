В стране и мире Глава ЛНР вручил медаль 14-летнему луганчанину, спасшему подорвавшегося на украинской мине друга Тимур Шерзад Также подростку и его матери были вручены благодарственные письма Анной Кузнецовой - заместителем секретаря генерального совета «Единой России». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЛуганскИнформЦентр Читайте нас на: Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Международный день защиты детей наградил 14-летнего жителя Луганска. Получивший медаль «За спасение жизни» Илья Семенов спас своего друга, который подорвался на украинской мине. Также подростку и его матери были вручены благодарственные письма Анной Кузнецовой - заместителем секретаря генерального совета «Единой России». Кузнецова заявила, что подорвавшемуся юноше окажут помощь в реабилитации и протезировании. Ранее «Звезда» публиковала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении - тяжелые гаубицы буквально перемалывают вражеские позиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика