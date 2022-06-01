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Австрийская OMV оплатила российский газ по новой схеме

Ян Брацкий
15:21 01.06.2022
Ранее газовые поставки из России были оплачены по новой схеме германскими RWE и Uniper.
Австрийская OMV оплатила российский газ по новой схеме
© Фото: Manfred Schmidtimage. BROKER, globallookpress
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Крупная австрийская нефтегазовая компания OMV оплатила майские поставки российского трубопроводного газа по новой схеме. Как отметили в компании, никаких проблем при этом не возникло.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», - приводит ТАСС слова представителя OMV.

Тридцать первого марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому страны, проводящие в отношении России недружественную политику, должны оплачивать поставки газа в рублях.

Для этого они перечисляют средства в иностранной валюте в Газпромбанк, который покупает на них рубли на бирже и перечисляет импортерам. За счет этих средств и происходит оплата за газ.

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