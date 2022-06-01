Путин пообещал продлить программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года

Повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждалось в конце мая на заседании президиума Государственного совета, отметил президент.

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Льготная ипотека для семей, на содержании которых находятся трое и более детей, будет продлена до конца следующего года, пообещал президент РФ Владимир Путин.

Глава Российского государства напомнил, что улучшение уровня жизни многодетных семей обсуждалось в конце мая в ходе заседания президиума Госсовета.

«Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено - для этих семей, для ваших семей в том числе, - как минимум до 31 декабря 2023 года», - сказал он на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Также Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня».

Отметим, что российские власти активно помогают с квартирным вопросом семьям с детьми. Многодетные семьи получают сегодня от государства средства, которые они могут направить на решение жилищных проблем.